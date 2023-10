Medio Oriente: Michel a Biden, Ue lavora a pace basata su soluzione dei due Stati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea lavora per una pace in Medio Oriente basata sulla soluzione dei sue Stati. A dirlo il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, in un incontro tilaterale alla Casa Bianca con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. "Il conflitto in Medio Oriente è una tragedia. Tanta sofferenza, tante immagini strazianti. Vorrei ringraziarla per il vostro coinvolgimento personale, per aver viaggiato nella regione e per aver lavorato per avere un'influenza positiva", ha dichiarato Michel rivolgendosi al presidente Biden. "Condanniamo l'attacco terroristico di Hamas contro Israele. Israele ha il diritto di difendersi. E questo deve essere fatto in linea con il diritto internazionale e umanitario", ha poi aggiunto. "Continuiamo a lavorare giorno e notte per aiutare i più vulnerabili in Palestina, per soddisfare i bisogni più urgenti e per favorire le condizioni per rilanciare il processo di pace basato sulla soluzione dei due Stati. L'Ue è nata come progetto di pace, e continuiamo a lavorare instancabilmente per contribuire a porre fine al ciclo della violenza", ha concluso. (Beb)