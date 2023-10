Ue-Usa: Michel, troviamo soluzioni comuni per favorire nostre imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea e gli Stati Uniti stanno creando un fronte unito per affrontare le sfide globali. Lavorare insieme e sostenersi a vicenda è nel nostro interesse reciproco ed è un bene per il mondo. A dirlo il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, in un incontro trilaterale alla Casa Bianca con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. "Ecco perché stiamo lavorando con voi per cercare di costruire economie solide, sostenute da industrie solide che possano prosperare in un contesto di parità di condizioni di mercato", favorevoli a entrambi, ha detto. "Abbiamo un'importante relazione commerciale, anche se a volte abbiamo delle divergenze. Ma è per questo che siamo qui: per cooperare, per trovare soluzioni che funzionino per le imprese e i lavoratori su entrambe le sponde dell'Atlantico. Abbiamo molto da discutere. Lo faremo onestamente, come fanno i buoni amici", ha concluso. (Beb)