Usa: Camera, repubblicani ritirano sostegno a Jordan, Kevin Hern si candida alla presidenza

- La conferenza dei repubblicani alla Camera dei rappresentanti ha ritirato il sostegno alla candidatura di Jim Jordan alla presidenza, dopo la sfiducia di Kevin McCarthy. Il voto segreto è stato convocato dopo che Jordan, dopo essere stato selezionato dal partito per assumere l’incarico, non è riuscito per tre volte consecutive a raggiungere la soglia dei 217 voti necessaria per confermare la sua nomina in aula. Subito dopo il voto, il deputato repubblicano Kevin Hern ha annunciato la sua candidatura alla presidenza della Camera. (Was)