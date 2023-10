Sanità: Colucci (Nm) su terapia dolore, dare concretezza a legge 2010, formare medici specializzati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Urge dare concretezza alla legge 15 marzo 2010, n. 38, che ben distingue tra cure palliative e terapia del dolore. “Con la formazione poi di medici specializzati in quest’ultima riusciremo a migliorare la qualità della vita di chi soffre di dolori cronici”. Lo dice in una nota il deputato di Noi moderati, Alessandro Colucci. “Terapia del dolore e cure palliative non sono la stessa cosa. È opportuno ricordarlo perché troppo spesso si confondono i due ambiti; ma mentre le seconde vanno associate al fine vita, la terapia del dolore può coinvolgere chiunque soffra di dolori cronici, che colpiscono tra il 15 per cento e il 30 per cento delle persone adulte, con intensità massima tra i 45 e i 65 anni. Sono numeri impressionanti, che devono portare a provvedimenti rapidi ed efficaci. Il professor Paolo Notaro, direttore della struttura complessa di Terapia del dolore dell’ospedale Niguarda di Milano, ha precisato che è un dolore che persiste dopo oltre tre mesi da una guarigione e diventa una dimensione patologica a sé, non è sintomo di altre patologie e può essere innescato da una forte emozione, da un lutto o un trauma”, aggiunge. (Rin)