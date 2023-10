Francia: Strasburgo, fermato 15enne con coltello vicino sinagoga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un adolescente di 15 anni armato di un coltello è stato arrestato nei pressi della sinagoga di Strasburgo. Lo riferiscono i media d'oltralpe. Il ragazzo è stato fermato da un agente mentre faceva scorrere la lama del coltello sulla ringhiera della sinagoga, prima di nasconderla nella manica. Una volta portato in commissariato, il giovane ha spiegato di aver trovato per caso il coltello in tasca, ma sul suo telefono sono stati rinvenuti messaggi in cui annunciava di recarsi in un liceo con un Kalashnikov. Agli inquirenti ha poi spiegato di voler comprare un fucile per darsi al traffico i droga. L'inchiesta è stata affidata alla polizia giudiziaria. (Frp)