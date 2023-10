Veneto: siglato accordo tra Teatro stabile Regione e Teatro comunale Vicenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Teatro stabile del Veneto e il Teatro comunale di Vicenza hanno siglato un accordo grazie al quale, per la stagione danza 2023-2024, sarà possibile che agli abbonati della rassegna di danza 'Calligrafie' del Teatro Verdi di Padova e a quelli della Stagione di Danza e dei Luoghi del Contemporaneo del Teatro Comunale di Vicenza vengano riservati dei posti per assistere alfi spettacolo delle rispettive rassegne. "Accolgo con entusiasmo questo accordo che porta il Teatro stabile del Veneto e il Teatro comunale di Vicenza per l'ambito danza, dopo oltre dieci anni, a collaborare nuovamente", ha commentato Luca Zaia, presidente della regione Veneto. "La convinzione è che solo lavorando assieme, solo facendo sistema nel nome della cultura si possano ottenere risultati significativi e in quest'ottica leggo la convenzione firmata oggi. Ringrazio per questo risultato - ha proseguito il presidente veneto - il presidente del Teatro stabile del Veneto Giampiero Beltotto e Pier Giacomo Cirella, segretario generale del Teatro comunale di Vicenza. L'auspicio è che il passo segnato oggi sia solo il primo e che lo spirito di collaborazione possa continuare ad estendersi". "Il teatro del Veneto, ma più in generale le grandi rassegne culturali - ha concluso Zaia - stanno guadagnando spazi importanti a livello nazionale ed internazionale. È stato avviato un lavoro che punta alla qualità, a nuove proposte, con obiettivi molto chiari anche sulle presenze e sugli abbonamenti della nostra rete teatrale. E i risultati, non ultimo il raggiungimento della seconda posizione fra i Teatri italiani per il nostro Stabile, incoraggiano a puntare in alto". (Rev)