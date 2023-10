Omicidio Mariottini: Cassazione annulla le condanne e rimanda al processo bis in Appello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Processo da rifare in Appello per i 4 imputati dell’omicidio di Desirée Mariottini, la 16enne trovata morta il 19 ottobre 2018 in un palazzo occupato nel quartiere san Lorenzo a Roma. Lo ha stabilito questa sera la Corte di Cassazione che ha fatto cadere alcune delle accuse. Processo da rifare per Mamadou Gara che era stato condannato all’ergastolo per omicidio; Yousef Salia, anche lui condannato in appello all’ergastolo, è stato assolto dall’accusa di violenza sessuale, per cui la pena va ricalcolata. Tornano in appello anche le posizioni Brian Minthe e Alinno Chima, inizialmente condannati a 27 e 24 anni e mezzo di carcere; a loro la Suprema corte ha cancellato le aggravanti.(Rer)