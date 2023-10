Usa: Camera, lunedì nuova riunione dei repubblicani per scegliere candidato alla presidenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La conferenza dei repubblicani alla Camera dei rappresentanti si riunirà nel tardo pomeriggio di lunedì prossimo per selezionare un nuovo candidato alla presidenza, dopo che Jim Jordan non è riuscito per tre volte consecutive a raggiungere la soglia necessaria per confermare la sua nomina in aula. La deputata Marjorie Taylor Greene ha detto ai giornalisti al Congresso che la riunione è in programma per le 18:30 locali di lunedì (le 00:30 di martedì in Italia). Gli esponenti del partito hanno tempo fino a domenica per annunciare la propria candidatura. (Was)