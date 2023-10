Omicidio Mariottini: a 5 anni da morte la Cassazione si esprime "processo d'appello da rifare"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Era attesa, ma non è arrivata la parola fine sull'inchiesta giudiziaria per la morte di Desirée Mariottini che vede imputati quattro uomini africani accusati di aver drogato, stuprato e ucciso la ragazzina di Cisterna di Latina. La Cassazione stasera si è espressa: il processo di secondo grado è da rifare, si apre la strada dell'appello bis e sono cancellate le aggravanti per i quattro imputati. La 16enne è stata trovata morta il 19 ottobre 2018 in un palazzo occupato abusivamente in via dei Lucani nel quartiere San Lorenzo a Roma. In secondo grado erano stati condannati Mamadou Gara e Yousef Salia, all'ergastolo, Brian Minthe e Alinno Chima a 27 e 24 anni e mezzo di carcere. Per loro il procuratore generale, al termine della requisitoria di oggi, aveva chiesto la conferma delle pene pronunciate il 21 novembre 2022. Uno dei quattro giovani era stato arrestato, qualche giorno dopo l'efferato delitto, all'interno della struttura ex Penicillina dove aveva tentato di far perdere le proprie tracce nascondendosi tra i disperati. (segue) (Rer)