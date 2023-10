Omicidio Mariottini: a 5 anni da morte la Cassazione si esprime "processo d'appello da rifare" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Soltanto ieri la struttura è stata oggetto di un nuovo sgombero, il terzo in pochi anni. Soltanto poche ore prima, la madre di Desirée, nel quinto anniversario della morte della figlia ricordava: "Il mio augurio sincero è che le cose possano cambiare, soprattutto grazie a voi giovani". E le sue parole hanno risuonato come un'eco funesta, durante il blitz delle forze dell'ordine all'ex Penicillina, quando in uno dei giacigli di fortuna, è stata rinvenuta una ragazza italiana in stato di incoscienza per l'assunzione di droghe. Per il recupero della zona una speranza, come ha raccontato Leonardo Donnola, curatore fallimentare, potrebbe aprirsi in occasione dell'asta che si terrà in primavera. Ma intanto nell'ex fabbrica, ormai rudere, sulla via Tiburtina, continua a regnare il degrado. Bisognerà aspettare ancora per la parola fine, tanto sul fronte del recupero urbano quanto su quello dell'inchiesta giudiziaria. (Rer)