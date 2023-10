Omicidio Mariottini: legale famiglia, decisione Cassazione ci lascia basiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ una decisione “che mi lascia basita a cominciare dall’assoluzione per Yousef Salia dal reato di violenza sessuale”. Lo dice ad Agenzia Nova l’avvocato Maria Teresa Ciotti, legale dei nonni di Desirèe Mariottini la 16enne uccisa nel palazzo occupato a San Lorenzo a Roma il 19 ottobre 2018. Questa sera la Cassazione ha annullato le sentenze di condanna per i quattro giovani disponendo un processo bis in Corte d’Appello. “Il medico legale ha chiaramente stabilito che Desirée è stata violentata e Yousef Salia è stato il primo ad avere un rapporto sessuale con lei. Cosa vuol dire? Che in quella situazione, una ragazzina assolutamente non lucida, si è concessa volontariamente? E se è stato così, allora perché è stata riconosciuta la violenza sessuale a Mamadou Gara?”.(Rer)