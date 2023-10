Usa: Camera, i deputati Austin Scott e Jack Bergman si candidano alla presidenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati repubblicani Austin Scott e Jack Bergman hanno annunciato le rispettive candidature alla presidenza della Camera dei rappresentanti, dopo che la conferenza del partito ha ritirato il sostegno a Jim Jordan, che per tre volte consecutive non è riuscito ad ottenere i consensi necessari per far confermare la sua nomina in aula. Il portavoce di Scott ha confermato all’emittente “Cnn” la candidatura del deputato, che già una volta ha perso contro Jim Jordan. Si tratta del secondo e del terzo deputato repubblicano ad annunciare una candidatura, oltre a Kevin Hern. (Was)