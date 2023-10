Cultura: Marcheschi (Fd’I), maggioranza valuta accesso a Carta per giovani nati nel 2004

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggioranza non intende dimenticare i giovani che sono rimasti esclusi dalla 18app per quantificazione insufficiente del precedente governo. “Valuteremo di introdurre la possibilità, per questi giovani nati nel 2004, di accedere comunque alla nuova Carta cultura giovani nel 2024, se in possesso dei nuovi requisiti”. È quanto dichiara in una nota Paolo Marcheschi, senatore di Fratelli d'Italia e capogruppo nella commissione Cultura. "Renzi si informi. Lo stanziamento in atto nel 2023 per l'app18 è quello predisposto dal precedente governo. A causa dell'esaurimento delle risorse, il ministero della Cultura non può più riconoscere il beneficio previsto per i nati nel 2004, come previsto dall'articolo 11 del regolamento adottato di concerto dai ministri Dario Franceschini e Daniele Franco il 26 settembre 2022", sottolinea Marcheschi, che aggiunge: "Con la legge di Bilancio 2023, la 18app è stata sostituita da due carte, che sono la Carta cultura giovani, rivolta ai diciottenni appartenenti a nuclei familiari con Isee non superiore a 35.000 euro e non più indistintamente a prescindere dalla condizione economica familiare; e la Carta del merito, un premio, senza limiti di reddito, a chi ha ottenuto 100 o 100 e lode alla maturità entro l'anno in cui compie 19 anni". (segue) (Rin)