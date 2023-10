Cultura: Marcheschi (Fd’I), maggioranza valuta accesso a Carta per giovani nati nel 2004 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo scorso anno, la maggioranza è intervenuta rimodulando la misura per i giovani anche per correggere le numerose storture del sistema e porre un argine alle numerose truffe emerse in seguito alle indagini della magistratura. Si sta lavorando all'attivazione di una Carta libri del valore di 100 euro per le famiglie con Isee non superiore ai 15 mila euro", osserva il parlamentare Fd’I. “Tutti i giovani nati dal 2004 che si sono diplomati quest'anno con il massimo dei voti potranno inoltre accedere anche alla Carta del merito e ottenere ulteriori 500 euro da spendere in cultura", conclude Marcheschi. (Rin)