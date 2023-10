Usa-Ue: Biden, Michel e von der Leyen, insieme per la pace e la stabilità sul piano globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Stati Uniti e Unione europea hanno ribadito la partnership transatlantica, nel quadro del summit Usa-Ue odierno alla Casa Bianca, al quale hanno partecipato il presidente Usa, Joe Biden; il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel; e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. In una dichiarazione congiunta, i leader hanno sottolineato i “cambiamenti senza precedenti” che stanno avendo luogo sul piano internazionale, ribadendo la necessità di “provvedimenti ambiziosi”. Insieme, prosegue la nota, Stati Uniti e Unione europea “stanno lavorando per garantire la pace, la stabilità e la prosperità a livello globale: rafforzeremo la nostra cooperazione a tutela della sicurezza economica, della transizione energetica e verde e del multilateralismo”. (Was)