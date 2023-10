Africa: Usa-Ue, lavoreremo per pace e sicurezza in Sahel e Nord Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Stati Uniti e Unione europea sono impegnate a garantire la pace, la resilienza e la stabilità del continente africano. Il presidente Usa, Joe Biden, ha accolto positivamente l’adesione dell’Unione africana al G20, al termine del summit odierno alla Casa Bianca con il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. In una nota congiunta, i leader si sono impegnati a “rafforzare la cooperazione con tutti i nostri partner africani, in modo da garantire la sicurezza, la stabilità e la prosperità del Nord Africa e nel Sahel”. (Was)