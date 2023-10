Medio Oriente: Biden conferma liberazione ostaggi e ringrazia Qatar e Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha confermato la liberazione di due cittadini statunitensi presi in ostaggio di Hamas durante l’attacco terroristico contro Israele dell'7 ottobre. “Fin dai primi momenti di questo attacco, abbiamo lavorato senza sosta per liberare i cittadini americani presi in ostaggio da Hamas, e non abbiamo mai smesso di cercare di ottenere il rilascio di coloro che sono ancora detenuti. Ringrazio il governo del Qatar e il governo di Israele per la loro collaborazione in questo lavoro”, ha annunciato Biden, secondo quanto riferisce una nota della Casa Bianca. “Come ho detto a quelle famiglie con cui ho parlato la scorsa settimana, non ci fermeremo finché non riporteremo i loro cari a casa. Come presidente, non ho priorità più alta della sicurezza dei cittadini americani tenuti in ostaggio in tutto il mondo”, aggiunge Biden. (Was)