Cina: Usa-Ue, pronti a collaborare sulle sfide globali ma tuteleremo la nostra economia

- Le autorità di Stati Uniti e Unione europea sono pronte a “costruire un rapporto stabile e costruttivo con la Cina”. È quanto si legge nella dichiarazione congiunta pubblicata al termine del summit Usa-Ue che ha avuto luogo oggi alla Casa Bianca, al quale hanno partecipato il presidente Joe Biden, il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. “Una collaborazione con Pechino è necessaria, viste le dimensioni della sua economia e il suo ruolo sul piano internazionale”, si legge nel documento, in cui la Cina viene invitata a collaborare per risolvere le sfide globali come il cambiamento climatico, lo sviluppo del Terzo Mondo, la stabilità macroeconomica e la sicurezza sanitaria. I leader hanno poi ribadito l’impegno a diversificare le rispettive economie, al fine di ridurre la dipendenza dall’estero e quindi la vulnerabilità sul piano finanziario dei singoli Paesi. “Riconosciamo anche la necessità di proteggere le tecnologie critiche che potrebbero essere utilizzate da attori stranieri per mettere a rischio la pace e la sicurezza internazionale”, prosegue la nota. I leader hanno poi espresso “forte preoccupazione” per la situazione nel Mar cinese meridionale e orientale, condannando “qualsiasi tentativo di cambiare unilateralmente lo status quo regionale”. (Was)