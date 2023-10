Tunisia-Italia: Tajani, Lollobrigida e Calderone a Tunisi per frenare partenze irregolari (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, la promozione delle relazioni tra i due Paesi negli ambiti della sicurezza alimentare, la cooperazione tra imprese nel settore agricolo e agroalimentare, e la regolamentazione dei flussi migratori sono state al centro del "proficuo incontro" che il ministro Lollobrigida ha avuto questa mattina con il ministro tunisino dell’Agricoltura, delle Risorse idriche e della Pesca, Abdelmonem Belati. "I partenariati, a partire dallo scambio di conoscenze su innovazione e nuove tecnologie, saranno dunque strategici per la realizzazione del Piano Mattei e assicurare così sostegno allo sviluppo economico e infrastrutturale e combattere l'insicurezza alimentare, garantendo così buon cibo per tutti", ha detto il ministro, aggiungendo: "Fra i temi, abbiamo anche affrontato quello della ricerca per la gestione delle risorse idriche, con particolare attenzione all’utilizzo di acque reflue e alla realizzazione di impianti di desalinizzazione per poter fronteggiare i cambiamenti climatici”. (Tut)