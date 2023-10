Roma: Pd Campidoglio, Ztl fascia verde, intesa con Regione scelta equilibrata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intesa con la Regione Lazio annunciata dal sindaco Gualtieri sulla Ztl fascia verde "è una scelta equilibrata. Permette di rinviare l'accensione dei varchi, in attesa di trovare il miglior meccanismo che tuteli la salute pubblica e la libertà di movimento dei cittadini, con attenzione particolare alle fasce più fragili della popolazione". Lo dichiara in una nota il gruppo consiliare capitolino del Partito democratico. "Il dato politico - prosegue la nota - è il dialogo positivo tra istituzioni, che si riflette in scelte misurate e sostenibili. In questo senso rientrano anche le azioni che l'amministrazione sta svolgendo sul fronte dell'ambiente e della qualità dell'aria, per rispondere alle restrizioni della normativa europea", conclude il gruppo consiliare capitolino del Pd. (Com)