Roma: M5s-LcR, centro antiviolenza di Spinaceto resti intitolato a Massimo De Gregorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con tutti i problemi che affliggono la città "con tutte le criticità tuttora irrisolte che complicano la vita quotidiana dei romani, il Partito Democratico non sa far altro che concentrare le proprie attenzioni sul cambio di intitolazione del Centro Antiviolenza di via Nicola Stame dedicato alla memoria di Massimo De Gregorio". Lo dichiarano in una nota i gruppi consiliari capitolini del Movimento 5 stelle e della Lista civica Raggi. Una proposta che, "oltre a essere palesemente provocatoria sotto il profilo politico - Massimo De Gregorio è stato capogruppo del M5S del Municipio IX durante la scorsa consiliatura -, appare anche del tutto scorretta e fuori luogo nei confronti, peraltro, di una persona che non c'è più. L'ex presidente della Commissione Pari Opportunità del Municipio IX - si legge - è stato infatti tra i maggiori artefici dell'apertura del nuovo cav di Spinaceto, divenuto in breve tempo un indispensabile presidio territoriale a tutela delle donne vittime di violenza. Motivo, questo, che ha portato la precedente Giunta municipale a omaggiarne l'impegno intitolando la struttura proprio a suo nome, cosa che evidentemente non va giù agli attuali amministratori del Partito Democratico i quali, attraverso una proposta di risoluzione che sarà oggetto di discussione in Commissione Trasparenza, intendono intitolarlo in altro modo.Una proposta sconsiderata, vergognosa e puerile che, per decenza, andrebbe revocata il prima possibile per non infangare oltremodo il nome di un uomo che, nei suoi incarichi istituzionali e non solo, si è sempre contraddistinto per impegno, capacità e onestà".(Com)