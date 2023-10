Agricoltura: Assessore Lazio, 73 milioni per 16 progetti di sviluppo rurale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle Strategie di sviluppo locale da parte dei Gruppi d’azione locale (Gal), sono 16 le domande arrivate presso l’assessorato all’Agricoltura della Regione Lazio. "Sono estremamente soddisfatto del risultato raggiunto, perché rispecchia in pieno il numero indicativo di Gal che in fase di definizione del bando avevamo preventivato". Lo dichiara l’assessore al Bilancio, alla Programmazione economica, all’Agricoltura e sovranità alimentare, Caccia e Pesca e Parchi e Foreste, Giancarlo Righini. "Ringrazio la direzione agricoltura - si legge - per l’ottimo lavoro svolto. C’è anche un‘altra ottima notizia: tenuto conto che le richieste finanziarie da parte dei 16 Gal è di poco superiore rispetto ai 73 milioni di euro stanziati nel bando, sarà possibile procedere al finanziamento di tutte le Strategie di Sviluppo Locale che in fase istruttoria saranno ritenuti ammissibili" (segue) (Com)