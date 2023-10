Medio Oriente: Biden, primi aiuti a Gaza attraverseranno Rafah entro 24-48 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Israele ed Egitto si sono impegnate a garantire l’apertura del valico di Rafah, per consentire il passaggio degli aiuti umanitari per la popolazione civile nella striscia di Gaza. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, parlando con i giornalisti prima di un trilaterale alla Casa Bianca con il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. “La strada è in pessime condizioni e deve essere riparata, ma credo che i primi 20 camion di aiuti attraverseranno il confine nelle prossime 24-48 ore”, ha detto. (Was)