Ex Ilva: Calenda, nazionalizzazione mi sembra follia, acciaio non va politicizzato

19 luglio 2021

- La questione sull’ex Ilva a questo punto può essere risolta solo in due modi: o si ripristina il contratto di vendita a Mittal originario con tutte le condizioni e i vincoli fatto saltare da Conte, o si rimette in amministrazione straordinaria e si ricomincia da zero il processo di gara. “Pensare di avere Ilva definitivamente nazionalizzata mi sembra folle. Lo scrive su X il leader di Azione, Carlo Calenda. “L'acciaio è un business complesso e internazionalizzato. Non è roba da politicizzare”, aggiunge. (Rin)