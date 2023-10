Roma: Trancassini (Fd'I), soluzione Ztl verde grazie a governo, Regione e consiglieri comunali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ringrazio il governo, la Regione Lazio e in particolare l’assessore all’Ambiente, sport, cambiamenti climatici, transizione energetica, sostenibilità, Elena Palazzo, e tutto il gruppo di Fratelli d’Italia in Campidoglio per il grande lavoro di squadra svolto per consentire lo slittamento dell'accensione dei varchi della Ztl Fascia verde a Roma e trovare una soluzione per tutelare il diritto alla libera circolazione dei cittadini adottando allo stesso tempo misure volte ad abbattere le emissioni inquinanti. Un intervento necessario per fermare l’ennesimo disastro inaccettabile firmato dal centrosinistra che si sarebbe consumato sulla pelle dei cittadini romani”. Lo dichiara in una nota il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Lazio, Paolo Trancassini. (Com)