Roma: Fd'I Municipio XIII, grazie a Governo e Regione non serve allargare ztl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie al lavoro "del Governo e della Regione Lazio, non sarà necessario l'allargamento della Ztl per migliorare la qualità dell'aria nella nostra città" è quanto affermano in una nota i consiglieri di Fratelli d'Italia del Municipio 13, Marco Giovagnorio e Simone Mattana. "E pensare che appena una settimana fa, nell'aula consiliare del Municipio 13, l'assessore Patanè si trincerava dietro a fantasiose ricostruzioni relative alle responsabilità della Regione Lazio rispetto all'imminente attivazione dei varchi. Ancora una volta abbiamo sbugiardato la sinistra grazie ad un serio lavoro dei cui frutti beneficeranno ambiente e cittadini", concludono. (Com)