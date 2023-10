Usa-Ue: Biden, insieme a sostegno di Kiev e Israele e per rafforzare nostra partnership

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti e l’Unione europea hanno rafforzato in maniera significativa la partnership bilaterale nel corso degli ultimi due anni. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, aprendo un trilaterale alla Casa Bianca con il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. “Abbiamo lavorato insieme per sostenere Kiev contro l’aggressione russa, per affrontare le principali sfide macroeconomiche e per stabilire standard da seguire nel quadro del nostro rapporto con la Cina: e ora continuiamo ad essere fianco a fianco, a sostegno di Israele contro i terroristi di Hamas”, ha detto. Il colloquio trilaterale odierno, ha aggiunto, rappresenta una occasione per discutere la situazione sul campo in Ucraina e in Israele. Biden si è poi detto “ansioso di discutere con voi come sfruttare al massimo il potenziale della nostra partnership, nei campi della transizione verde, del contrasto al cambiamento climatico, del commercio e della regolamentazione delle importazioni di acciaio e alluminio”. (Was)