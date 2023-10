Roma: assessore Ambiente Lazio, grazie a sostegno governo Meloni su Ztl fascia verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio ringraziare il governo Meloni per aver ascoltato le preoccupazioni in merito alla questione Ztl espresse da me, dal presidente Rocca e da tutto il gruppo di FdI in questi ultimi mesi. È stata infatti annunciata per i prossimi giorni una risposta tempestiva volta a scongiurare l'entrata in vigore del provvedimento di restrizione alla circolazione, proposto dalla giunta Gualtieri". Lo dichiara in una nota l'assessore all'Ambiente e sport della Regione Lazio, Elena Palazzo. "Si sarebbe infatti trattato - aggiunge - di una ingiusta vessazione ai danni di tutti quei cittadini romani che non possono permettersi in questo difficile momento di acquistare un'auto nuova. Il governo metterà a disposizione le risorse che mi consentiranno di mettere mano al piano della qualità dell'aria, piano che, giova ricordarlo, abbiamo ereditato dall'amministrazione Zingaretti, la stessa in cui l'attuale assessore capitolino Patanè era consigliere di maggioranza. Grazie al supporto del Governo la giunta guidata dal presidente Rocca potrà quindi intervenire in senso migliorativo sulle misure da applicare, dando risposte alle principali criticità che incidono sullo smog a Roma. Faremo in modo che i provvedimenti non siano impattanti per le tasche e sulla vita quotidiana dei romani e permettano allo stesso tempo di non perdere di vista l'obiettivo che resta prioritario: la tutela della salute della cittadinanza", conclude l'assessore Palazzo. (Com)