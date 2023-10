Roma: Ciarla (Pd Lazio), bene soluzione su Ztl fascia verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intesa tra Comune e Regione sulla Ztl fascia verde "è una buona notizia per la città". Lo dichiara in una nota il capogruppo del Partito democratico alla Regione Lazio, Mario Ciarla. "La sintesi trovata - aggiunge - rappresenta la soluzione più equilibrata per tutelare la salute dei cittadini senza penalizzare le fasce più deboli della popolazione che altrimenti si sarebbero trovate in difficoltà nel breve periodo. Il lavoro di questi mesi portato avanti dall'amministrazione capitolina attraverso un'interlocuzione costante con la Regione Lazio ha sicuramente portato ad un buon risultato per tutti", conclude Ciarla. (Com)