Medio Oriente: von der Leyen, siamo con Israele, aiuti umanitari a Gaza sono cruciali

- L'Unione europea, insieme agli Stati Uniti, è al fianco di Israele contro il terrorismo. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, durante un trilaterale alla Casa Bianca con il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e il presidente Usa, Joe Biden. “L’impatto dell’attacco di Hamas sulla società israeliana non può essere descritto a parole: dobbiamo mostrare solidarietà”, ha detto, aggiungendo che anche il popolo palestinese sta soffrendo a causa delle azioni di Hamas, che non ne rappresenta gli interessi. “Insieme agli Stati Uniti, stiamo rafforzando gli aiuti umanitari alla popolazione civile nella striscia di Gaza: il loro arrivo è cruciale”, ha detto. (Was)