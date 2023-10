Argentina: si vota domenica per le elezioni presidenziali, ultraliberale Milei favorito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli argentini si recheranno alle urne domenica 22 ottobre per eleggere il loro prossimo presidente. Tre candidati si contenderanno la carica di capo dello Stato: l'ultraliberale Javier Milei, il ministro dell'Economia in carica Sergio Massa e la candidata conservatrice Patricia Bullrich. Per vincere al primo turno, il candidato deve ottenere almeno il 45 per cento dei voti o il 40 per cento con uno stacco di 10 punti dal secondo. In caso contrario, gareggerà con il secondo più votato al secondo turno del 19 novembre. La maggior parte dei sondaggi, salvo qualche sorpresa dell'ultimo minuto - prevede che ci sarà un ballottaggio: nessun candidato secondo le previsioni supererà la soglia del 40 per cento. Le elezioni serviranno anche a definire la composizione delle Camere del Parlamento: verranno infatti rinnovati la metà dei seggi alla Camera dei Deputati e un terzo del Senato. (segue) (Abu)