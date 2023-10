Argentina: si vota domenica per le elezioni presidenziali, ultraliberale Milei favorito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo in quasi tutti i sondaggi è l’economista ultraliberale Javier Milei. Diventato due anni fa deputato del nuovo partito “La Libertad Avanza” propone la dollarizzazione dell'economia (dopo la svalutazione della moneta nazionale); progetto che, ha chiarito, non sarà realizzato "da un giorno all'altro". Assicura che la dollarizzazione non sarà un problema per il pagamento del debito che l'Argentina ha con il Fondo monetario internazionale (Fmi). Milei propone un piano fiscale più aggressivo di quello richiesto dall’organismo monetario affinché il Paese possa rispettare i pagamenti. Il piano prevede, tra le altre cose, la privatizzazione delle imprese pubbliche, la riforma e il dimezzamento dello Stato e l'eliminazione dei sussidi, anche se tra i suoi elettori ci sono beneficiari di questi aiuti. Tra le sue proposte anche quella di eliminare la Banca centrale. (segue) (Abu)