Argentina: si vota domenica per le elezioni presidenziali, ultraliberale Milei favorito (3)

- Al secondo posto nei sondaggi c'è Massa, che quasi certamente si ritroverà a sfidare Milei nel ballottaggio di novembre. L’attuale ministro dell’Economia, in carica da un anno, si ritrova nella difficile condizione di rispondere alla crisi finanziaria in cui versa il Paese, la perdita di potere d’acquisto di lavoratori e pensionati e un’inflazione fuori controllo. Il ministro deve anche gestire il deflusso di dollari legato alla peggiore siccità che il Paese ha vissuto negli ultimi decenni, che ha ridotto le esportazioni, nonché l’oneroso pagamento del debito con il Fondo. Il suo programma si concentra in particolare sulla tutela dei diritti dei lavoratori, una crescita economica del Paese che vada di pari passo con la redistribuzione della ricchezza, ma soprattutto l'indipendenza del Paese in materia energetica con l’espansione di progetti di estrazione petrolifera come il giacimento petrolifero non convenzionale Vaca Muerta. Inoltre, propone che l’Argentina - che dipende in gran parte dalle esportazioni di prodotti primari - generi prodotti con valore aggiunto. Dopo la vittoria di Javier Milei nelle primarie di agosto, Massa ha adottato una serie di misure volte ad accrescere il suo bacino di voti: ha eliminato l'Iva sui prodotti essenziali per lavoratori e pensionati, ha eliminato le tasse sugli stipendi dei lavoratori e ha promosso sussidi per i lavoratori informali. (segue) (Abu)