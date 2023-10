Argentina: si vota domenica per le elezioni presidenziali, ultraliberale Milei favorito (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chiunque succederà al presidente in carica, Alberto Fernandez, si ritroverà ad affrontare una difficile situazione economica. A settembre, l'indice dei prezzi al consumo in Argentina è cresciuto del 138,3 per cento su anno e del 12,7 per cento su mese. Il direttivo della Banca centrale argentina (Bcra) ha deciso un aumento netto del tasso di sconto, portandolo dal 118 al 133 per cento. Inoltre, il Paese affronta un calo delle riserve monetarie dovuto a una grave siccità che ha limitato le esportazioni agricole e l'ingresso di dollari, necessario per le importazioni e per il pagamento del debito che il Paese ha con l’Fmi. Un debito contratto dalla presidenza di Maurizio Macri e che, secondo la l' Audit generale dell’Argentina (Agn), ha rappresentato 127 volte la capacità di indebitamento del Paese. Nella prima metà del 2023, la povertà in Argentina ha raggiunto il 40,1 per cento e il tasso di indigenza nella prima metà del 2023 ha raggiunto il 9,3 per cento. (Abu)