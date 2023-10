Medio Oriente: von der Leyen, evitare escalation, preoccupazione per Iran e i suoi proxy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha sottolineato la necessità di prevenire una escalation regionale, nel quadro del conflitto tra Israele e il movimento palestinese islamista di Hamas. Durante un trilaterale alla Casa Bianca, insieme al presidente Usa Joe Biden e al presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, la von der Leyen ha dichiarato di essere “preoccupata soprattutto per l’Iran e i suoi proxy”. Facendo riferimento al recente lancio di missili e droni contro Israele dallo Yemen, la presidente dell’esecutivo comunitario ha ribadito che “nessuno deve sfruttare la situazione in Medio Oriente per i propri scopi”. (Was)