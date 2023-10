Cultura: Renzi, governo cancella 18App, Sangiuliano ha mentito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ha cancellato la 18App, lo strumento per avvicinare i ragazzi alla cultura. Lo scrive sui social il leader di Italia viva, Matteo Renzi. “Ho denunciato questa scelta dieci mesi fa e sono stato accusato di fare allarmismo. Oggi purtroppo la verità viene a galla e il conto lo pagano i diciottenni. Il ministro Sangiuliano ha dunque mentito. E anziché metterci la faccia lo ha fatto pubblicando un freddo avviso sul sito. Così, tante famiglie che avevano contato sul bonus cultura per acquistare i libri universitari, si trovano con una spesa in più. Ma che paura può farvi, signori della destra, un ragazzo che legge o che va a un concerto? Perché odiate le librerie o i teatri? Spero che le opposizioni si sveglino e almeno sulla battaglia della 18App ci diano una mano in Parlamento. Io farò di tutto per lottare contro questa follia”, aggiunge. (Rin)