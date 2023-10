Africa-Italia: vice ministro Cirielli apre seminario "Rafforzare gli ecosistemi digitali locali"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice ministro delegato alla cooperazione allo sviluppo, Edmondo Cirielli, ha aperto oggi alla Farnesina il seminario sulla trasformazione digitale quale veicolo dello sviluppo sostenibile nel continente africano, organizzato dal ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale in collaborazione con l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics) e il Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (Undp). Nel suo intervento, riferisce una nota della Farnesina, il vice ministro Cirielli ha ribadito "come l'Africa rappresenti per l'Italia e per l'Europa un continente di grandi sfide ed enormi opportunità, con ruolo chiave per gli equilibri globali. Proprio per cogliere tali opportunità, l'Italia col Piano Mattei annunciato dal Presidente del Consiglio intende farsi promotrice di un nuovo approccio nei confronti del continente, che permetta lo stabilimento di un partenariato tra pari, basato sul rispetto reciproco, sulla collaborazione e il mutuo vantaggio". (segue) (Com)