© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I fondi per il bonus cultura sono esauriti, una beffa per tanti nati nel 2004 che, con i 500 euro, pensavano di comprare i libri universitari. “Il governo Meloni affossa così definitivamente la 18app. Meloni e Sangiuliano non provano un po' di vergogna?". Così su X la senatrice di Italia viva, Raffaella Paita. (Rin)