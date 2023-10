Medio Oriente: al Sisi ed Erdogan discutono della situazione a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi ha ricevuto una telefonata dall'omologo turco, Recep Tayyip Erdogan, per dare seguito al coordinamento e alla consultazione sugli sviluppi della situazione nella Striscia di Gaza. I due presidenti hanno esaminato le iniziative in corso per mobilitare la comunità internazionale verso una posizione volta a ridurre l’escalation. Il presidente turco ha apprezzato il ruolo egiziano nel coordinare gli sforzi umanitari e nel promuovere il processo di pace. I due presidenti hanno respinto l'ipotesi di un trasferimento forzato dei palestinesi dalle loro terre, e ribadito la necessità di fare entrare gli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. Le due parti hanno sottolineato l’importanza che la comunità internazionale si unisca per lavorare e porre fine una volta per tutte al conflitto israelo-palestinese, in conformità con la soluzione dei due Stati. (Cae)