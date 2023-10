Sicurezza: R. La Russa, lavorare per Atm contempla il rischio aggressione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ennesima aggressione conferma che lavorare per Atm contempla anche il rischio aggressione". Commenta così l'assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia, Romano La Russa, l'aggressione a un' operatrice di 31 anni di stazione, aggredita nella notte tra giovedì e venerdì in metropolitana a Loreto, da un uomo e due donne che stavano cercando di superare i tornelli senza biglietto. "Come Regione ho istituito - aggiunge l'assessore – un fondo per risarcire economicamente i danni di questi sfortunati lavoratori . Non è più tollerabile vedere che molte persone scavalcano i tornelli convinti di farla franca". Inoltre, "il Comune di Milano potrebbe iniziare a fare dei corsi di autodifesa al personale addetto ai controlli , magari anche dotandoli di strumenti atti alla difesa". "Questi lestofanti ormai sanno che l'impunità corre tranquillamente anche sulle linee Atm; come se non bastassero già le violenze delle borseggiatrici con i loro bodyguard. Spero che il nuovo commissario alla sicurezza di Milano, Gabrielli, informi l'ignaro Sindaco su quanto accade. Settimana prossima con alcuni comitati di quartiere faremo un giro notturno sulle linee più calde per approfondire meglio il problema, e avere poi maggiore contezza sui provvedimenti da prendere", chiosa La Russa. (Com)