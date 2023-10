© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due auto e un furgone parcheggiati in via Gian Domenico Romagnosi, in zona Flaminio a Roma, sono stati investiti da grossi rami spezzati dal vento. L'episodio è avvenuto oggi pomeriggio dopo le 16. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale di Roma Capirale che hanno chiuso la strada al traffico e i vigili del fuoco. Nel crollo nessuna persona è rimasta ferita. (Rer)