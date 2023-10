Italia-Tunisia: Calderone, memorandum inaugura stagione per gestire flusso regolare manodopera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La finalità del memorandum d’intesa firmato oggi tra Italia e Tunisia è “quello di inaugurare una stagione di collaborazione con alcuni governi, alcuni Paesi per gestire un flusso regolare di manodopera”. Lo ha detto la ministra del Lavoro, Marina Elvira Calderone, in un punto stampa presso l'ambasciata d’Italia a Tunisia. In particolare, ha spiegato Calderone, il memorandum prevede che “quattromila lavoratori subordinati tunisini non stagionali annualmente potranno entrare in Italia sulla base di un accordo sottoscritto tra i nostri governi che poi sarà attuato attraverso un protocollo di intesa tra il ministero del Lavoro con le sue strutture tecniche e il corrispondente ministero tunisino”. Nel suo intervento, Calderone ha detto: “Credo sia importante sottolineare che questa è la nuova filosofia di gestione dei flussi regolari, che vede anche un cambio di organizzazione nella programmazione dei flussi che oggi diventa triennale e che consente alle aziende italiane di poter programmare quelle che sono le necessità di manodopera sulla base di una valutazione nel tempo degli strumenti che si possono attivare”.(Tut)