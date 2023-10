Copasir: 24 ottobre audizione Parente (Aisi) e Belloni (Dis)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Martedì 24 ottobre, presso l'Aula del VI piano di Palazzo san Macuto, il Copasir, Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, svolge le seguenti audizioni: ore 14, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (Aisi), Mario Parente; ore 17, ai sensi del medesimo articolo, direttrice generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis), Elisabetta Belloni. Lo rende noto l’ufficio stampa della Camera. (Com)