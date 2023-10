Roma: oggi esperti osteoporosi in Campidoglio, Angelucci (Pd) "prevenzione essenziale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della Giornata mondiale dell'osteoporosi, Roma Capitale ha ospitato il convegno dal titolo "Osteoporosi today", promosso dalla Fondazione per l'Osteoporosi Onlus. A darne notizia è il consigliere capitolino del Partito democratico e presidente della commissione Turismo, Moda e Relazioni internazionali Mariano Angelucci. In una nota Angelucci spiega: "Sono felice che in occasione della Giornata mondiale dell'osteoporosi, Roma Capitale abbia ospitato il convegno Osteoporosi today promosso dalla Fondazione per l'Osteoporosi Onlus. Ho rivolto agli organizzatori il saluto dell'Amministrazione - aggiunge - ricordando quanto sia importante la prevenzione e l'adozione di corretti stili di vita. E' fondamentale investire sul benessere psico-fisico delle persone, fin dalla scuola, perché è necessario giocare d'anticipo per impedire o ritardare l'insorgenza di malattie molto diffuse, tra cui proprio l'osteoporosi. Ringrazio il dottor Vincenzo Ortore per aver organizzato un convegno così importante e sono contento che questo messaggio utile a tanti nostri concittadini sia partito dalla casa dei cittadini, il Campidoglio", conclude Angelucci. (Com)