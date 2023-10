Roma: Santori (Lega), valuteremo intesa su Ztl verde, no a fandonie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intesa tra Campidoglio e Regione Lazio sulla Ztl fascia verde "la valuteremo punto per punto per evitare che ci vengano raccontate fandonie in nome di un falso ambientalismo, e proseguiremo il confronto con tutti i comitati e le associazioni schierati contro la nuova Ztl". Lo dichiara in una nota il capogruppo della Lega in Campidoglio Fabrizio Santori. "Ci riserviamo di analizzare tutta la documentazione, compresi i costi spropositati del Move-in e quelli già sostenuti: porteremo le nostre proposte nell'assemblea capitolina straordinaria indetta per il 27 ottobre dalle 12:30 alle 16.30". (Com)