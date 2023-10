Napoli: presentati risultati progetto "Educare alla cura del bello"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto oggi presso il Maschio Angioino, l'incontro di presentazione dei risultati del progetto "Educare alla cura del bello" svoltosi nel corso dell'anno scolastico 2022/2023, promosso dall'associazione Angeli del bello – Napoli. Con l'obiettivo di sensibilizzare i più piccoli e i giovani alla cura del patrimonio artistico e monumentale della nostra città, "Educare alla cura del bello" ha coinvolto le studentesse e gli studenti di molteplici scuole cittadine tra cui gli istituti comprensivi Scialoja - Cortese, Campo del Moricino, D'Aosta - Scura, Alberto Mario, Alpi - Levi, Ristori, Angiulli, Borsellino, Villa Fleurent, Bracco, Cariteo - Italico, Cuoco - Schipa. Nel corso dell'incontro è stata illustrata la proposta progettuale per l'a.s. 2023/2024 per le scuole primarie e secondarie di I e II grado e sono state raccolte le prime adesioni. "E stato interessante ascoltare le testimonianze dei nostri piccoli cittadini che hanno raccontato la loro esperienza nella Cura del bello – ha affermato l'assessore all'Istruzione Maura Striano – Scoprire le radici e l'identità del proprio territorio a partire dalla Scuola è un modo per rafforzare il legame con la Città e l'amore per la bellezza delle sue ricchezze artistico/culturali". (segue) (Ren)