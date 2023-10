Napoli: presentati risultati progetto "Educare alla cura del bello" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha osservato l'assessore Edoardo Cosenza: "Nella nostra città il fenomeno della vandalizzazione e dell'imbrattamento dei monumenti è sempre più evidente e solo partendo dalla sensibilizzazione delle nuove generazioni potremmo riuscire a contrastarlo. Grazie all'associazione Angeli del bello per aver iniziato questo percorso con noi". Infine è intervenuto Francesco Muzio, presidente dell'associazione Angeli del Bello: "L'associazione è da sempre impegnata nella promozione di progetti e azioni mirate al miglioramento del decoro e della bellezza della città attraverso la Cura dei beni comuni. Con il Progetto 'Educare alla cura del bello', realizzato con il Comune di Napoli, si è deciso di iniziare questo percorso dai più piccoli per formare cittadini responsabili e attivi, che partecipano in piena consapevolezza alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri di ciascuna persona". (Ren)