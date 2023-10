Lavoro: Picierno (Pd), per rider sentenza fondamentale, Italia resti allineata a provvedimenti Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Le sentenze del Tribunale di Milano che impongono a Uber e Deliveroo di versare i contributi all'Inps per i rider ribadisce ancora una volta che questi lavoratori non sono da inquadrare come autonomi, bensì come collaboratori coordinati e continuativi. Lo afferma, in una nota, la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno. "Nel complesso la materia richiede una regolamentazione chiara, omogenea e definitiva, per evitare che continui il caos dell'attuale selva di contratti. In questo senso sarà decisiva la direttiva già approvata dal Consiglio Ue e che attende l'ok del Trilogo per garantire finalmente adeguate tutele ai rider. È quindi fondamentale che il governo italiano sia sempre allineato all' orientamento europeo in materia", aggiunge.