Municipio Roma III: Meleo-Quattromani-Battisti (M5s), oggi discussione su movida

- Sul tema della movida e delle attività serali e notturne a Roma “su richiesta dei comitati e dei cittadini abbiamo organizzato per questo pomeriggio alle 18 un evento nella sala consiliare del Municipio Roma III, a piazza Sempione”. Lo dichiarano in una nota il capogruppo del Movimento 5 stelle in Assemblea capitolina, Linda Meleo, e i consiglieri del M5s del Municipio Roma III, Dario Quattromani e Marina Battisti. “Affrontiamo la situazione dopo l'approvazione di un nuovo strumento da parte del Consiglio municipale. È per noi importante aprire il dibattito a tutti gli interessati al fenomeno della movida, provenienti anche da altri territori della Capitale, così da accogliere le loro esperienze e, possibilmente, le soluzioni adottate. Con piacere l'invito è stato raccolto da più rappresentanti politici e istituzionali, non solo del Municipio III ma anche capitolini, e quindi sarà un importante momento di ulteriore acquisizione e dialogo costruttivo”, concludono.(Rer)