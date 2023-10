Italia-Tunisia: Calderone, incontri di oggi molto proficui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giornata di oggi a Tunisi è stata “veramente molto proficua” sotto il profilo degli incontri e anche della possibilità di stendere i primi accordi operativi per dare attuazione immediata a quanto previsto. Lo ha detto la ministra del Lavoro, Marina Elvira Calderone, in un punto stampa in ambasciata d’Italia a Tunisi. Nello specifico, “vorremmo passare in tempi molto veloci da quelle che sono le indicazioni del memorandum all'attuazione pratica. Lo stiamo facendo con il coinvolgimento delle organizzazioni imprenditoriali”, ha auspicato Calderone. Nel punto stampa, la ministra ha affermato che “bisogna contare sul lavoro regolare, bisogna contare sui flussi regolari di manodopera e soprattutto anche sulla formazione e crescita delle professionalità sia dei lavoratori italiani ma anche dei lavoratori esteri che vengono a contribuire allo sviluppo del nostro paese”. Inoltre, Calderone ha ricordato l'avvio di un progetto pilota in materia di formazione professionale che è promosso dall'Associazione nazionale dei costruttori edili italiani, in partenariato con un altro consorzio di aziende, attraverso cui "verranno formati in Tunisia" 40 giovani tunisini.(Tut)